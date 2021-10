Giovedì apre Fao Schwarz: conto alla rovescia finito per il paradiso dei giochi

Adesso ci siamo, il conto alla rovescia è davvero agli sgoccioli. Giovedì apre i battenti in via Orefici Fao Schwarz, il negozio di giocattoli forse più celebre fra gli adulti che fra i piccini... Bambole, trenini, videogiochi, castelli, tecnologia e tradizione, Fao Schwarz ha fatto sognare bambini di tutte le età. Si entrava nello store della Quinta Avenue di New York decisi di rimanere al massimo mezz'ora... e si usciva cacciati dai commessi alla chiusura.

Il negozio è ai ritocchi finali mentre la vetrina è addobbata con la promessa coming soon; è in via Orefici 15 all'angolo con piazza Cordusio, e si snoderà su tre piani per 600 metri quadrati. Fao Schwarz Milano è frutto dell'accordo che Prénatal ha siglato in esclusiva con la californiana ThreeSixty per inaugurare il primo flagship store dell'Europa continentale proprio nel capoluogo lombardo. Infatti, escluse Londra e Dublino, è il primo negozio europeo cui seguiranno aperture anche in Spagna, Francia, Portogallo.

C'ERA UNA VOLTA Fao Schwarz nasce nel 1862 un'idea di Frederick August Otto (ecco perché Fao) Schwarz, commerciante di origine tedesca che mette in piedi il suo negozio a Baltimora: è un piccolo spazio che chiama Toy Bazar. Ma il negozietto, diventato Fao Schwarz, cresce e aprono altri punti vendita a Boston, Philadelphia e New York.

LA FAMA Lo store è protagonista di tanti film culto degli anni 80 e 90. Si va da Big (1988), dove Tom Hanks (bambino in un corpo di adulto) entra nel negozio suona il piano tappeto The Walking Piano, che poi rimane esposto per anni come attrazione. Fao Scharwz è anche l'epicentro del film (ma con un altro nome) in Mamma ho perso l'aereo, pellicola del 1992 con il piccolo Macaulay Culkin.

Nel 2015 però, complice l'ecommerce, il negozio sulla Quinta Strada di New York chiude. Il marchio viene acquisito ThreeSixty che lo riporta in auge: nella Grande Mela riapre nella Rockefeller Plaza. Poi è toccato a Pechino, Londra e Dublino. E ora tocca a Milano.

