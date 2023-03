Famiglie Arcobaleno, in 10mila in piazza a Milano: applausi e cori per Elly Schlein

di Redazione web

Secondo gli organizzatori sono 10 mila le persone che sono scese in piazza a Milano per protestare contro lo stop imposto al comune alla trascrizione dei figli delle coppie di genitori dello stesso sesso.

La manifestazione è stata promossa da I Sentinelli, Famiglie Arcobaleno e Arcigay. A sorpresa in piazza è arrivato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che in un primo momento aveva detto che non avrebbe partecipato. «Sono sempre con voi, lo sono stato dal primo momento», ha detto portando il suo saluto dal palco.

Schlein in piazza a Milano

Insieme ai manifestanti anche la neo segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in piazza Scala a Milano. «Elly, Elly, Elly» e molti applausi. Così la piazza di Milano ha salutato la segretaria del Pd Elly Schlein che è arrivata in piazza Scala per la manifestazione promossa dalle associazioni Lgbtq+ e dalle famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al comune alle trascrizioni dei figli di coppie dello stesso sesso. La segretaria del Pd, come tutti i politici presenti, non ha parlato dal palco. La società «si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coloro che oggi governano il paese, ma sono bimbi come tutti e vanno già nelle nostre scuole, stanno crescendo nelle nostre comunità. Non c'è alcuna ragione di negare il loro riconoscimento, il loro diritto all'esistenza in questa comunità. Andremo avanti anche in parlamento con questa legge e lo faremo in tutti luoghi dove sarà necessario». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine della manifestazione di Milano per protestare contro lo stop imposto alle trascrizioni dei figli delle coppie dello stesso sesso.

«Questo governo sta cercando di distruggere i diritti di tante famiglie, di 150 mila bambini ma la società è dalla nostra parte»: il deputato Pd Alessandro Zan lo ha detto arrivando alla manifestazione di Milano per i figli arcobaleno. «Ci sono famiglie in carne ed ossa che solo la destra non vede. Il governo è indecente e ci sta portando verso la Polonia e l'Ungheria» ha osservato aggiungendo che «non 'è accettabile» che i figli di Meloni, Salvini e Piantedosi «siano di serie a e questi di serie B: tutti i bambini dovrebbero avere gli stessi diritti».

«Elly Schlein mi piace molto come persona e come donna perché è una combattente. È venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia». Lo ha detto Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi oggi spostata con la cantante Paola Turci, arrivando in piazza Scala a Milano dove si tiene la manifestazione promossa dalle famiglie Arcobaleno. «Dovrebbe riflettere perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed eterosessuale», ha concluso.

Sabato 18 Marzo 2023, 17:31

