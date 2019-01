Sie affrontava addirittura i sentieri di montagna, anche quelli più impervi, per tranquille gite domenicali sulle Alpi della Valtellina: le indagini della Guardia di Finanza di Sondrio hanno smascherato un, dopo alcuni mesi di indagini serrate anche con pedinamenti e intercettazioni telefoniche.Il falso cieco è un 71enne residente nella zona di Sondrio che per 12 anni avrebbe indebitamente percepito undi accompagnamento. Il magistrato Antonio Cristillo, della Procura di Sondrio, lo accusa di truffa aggravata e ha disposto il sequestro dei soldi trovati sul conto corrente del pensionato,che avrebbe incassato dal 2007 per «cecità assoluta».La somma bloccata, secondo l'indagine GdF, era pronta a passare su altri conti per sfuggire alle maglie della Giustizia. Anche alcuni familiari dell'anziano, finiti nelle conversazioni intercettate, sono ora indagati per favoreggiamento. Nei giorni scorsi l'indagato finto cieco avrebbe dovuto sottoporsi alla visita della Commissione sanitaria provinciale, alla presenza di due consulenti nominati dai magistrati, per fare piena luce sul suo reale stato di salute, ma ha disertato l'incontro inviando un certificato per giustificare la sua assenza.