Ferito Enzo, è uno dei falchi pellegrini che vivono sul grattacielo della Regione Lombardia

Trovato in gravi condizioni Enzo, uno dei falchi nati nel nido sopra il grattacielo Pirelli nel 2022 a Milano, dove ci sono alcuni uffici della Regione Lombardia. Enpa ha spiegato che l'animale - uno dei pulli di Giò e Giulia, chiamato Enzo in onore di Jannacci - è stato avvistato da alcune persone che lo hanno soccorso e hanno chiamato la polizia provinciale.

E gli agenti lo hanno portato ieri pomeriggio alla sede milanese dell'Ente Protezione Animali. Grazie all'anello sulla zampa, è stato identificato. "Il rapace è arrivato da noi in condizioni serie, non in grado di volare e con una paresi alle zampe, forse - hanno spiegato dall'Enpa - causata da un trauma da impatto. È stato visitato dal nostro ortopedico e sono state effettuate delle radiografie per escludere la presenza di fratture. Ci auguriamo che l'immobilità delle zampe sia transitoria ma al momento la prognosi resta riservata: occorrerà monitorare l'animale per valutare la risposta alle terapie e l'evoluzione della sintomatologia". Questa mattina il rapace è stato trasferito al Cras di Vanzago, dove resterà in stretta osservazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 16:18

