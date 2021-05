Teatro, a Milano il Factory32 riparte dal reality: due affamati di celebrità chiusi in una stanza. Ricorda qualcosa?

Festa grande al Factory32: anche il piccolo grande palcoscenico diretto da Valentina Pescetto riapre i battenti, a due passi dai Navigli, con uno spettacolo dal titolo “La Cvlla”, già sold out per tutte e cinque le date da oggi 14 al 16 maggio (info@factory32.it).

Dopo quattrocentoventi giorni di chiusura tocca alla pièce “distopica” scritta e interpretata dai due giovani attori e drammaturghi Fabrizio Bianchi e Alessandro Grima celebrare un mondo che, come tutti gli altri del comparto degli spettacoli, ha sofferto duramente. “La sentiamo come una grande responsabilità”, spiega Fabrizio Bianchi che aggiunge: “Dovevamo esordire in questo spazio a marzo 2020, alla vigilia del disastro che ne sarebbe seguito. Incredibile pensare, oggi, a quanto quel testo fosse profetico”.

La storia, ambientata in uno studio televisivo, è infatti quella di una coppia di affamati di celebrità che accettano di essere rinchiusi in un minuscolo appartamento, sotto gli occhi delle telecamere di un reality show, per resistere e, soprattutto, sfidarsi in gare che possono essere divertenti ma, progressivamente, anche rischiose e inquietanti. Così come inquietante è il titolo dello show – “La Cvlla” – con quella grafia latineggiante che ricorda tanto il tic imperiale di epoca fascista. “I temi della prigionia, del controllo dell’individuo, dello strapotere dei media, oggi rappresentato dai social network e dal potere condizionante degli influencer più che da quello della televisione sono tutti presenti nella storia – spiega Fabrizio Bianchi – Così come il domicilio coatto non può che far pensare ai nostri giorni più difficili del lockdown”. Da quel lockdown i due autori ci sono passati, come tutti: “è stato un periodo duro, nel quale ci siamo imposti di lavorare, raffinare questo testo e aumentarne l’elemento video in scena”. Il Gieffe impera in tv dal lontano anno 2000, perché scrivere “La Cvlla” oggi? “Proprio perché - insiste Bianchi - la situazione generale ci sembra diventata ancora più drammatica rispetto alla celebre intervista del 1971 in cui Pier Paolo Pasolini rispondeva a Enzo Biagi: la tv, diceva l’intellettuale e poeta, è naturaliter autoritaria, pone lo spettatore in una condizione passiva e subalterna. È sempre la tv a scegliere tempi e contenuti. Oggi, che l’uomo comune sembra solo in apparenza essersi guadagnato i riflettori negli studi televisivi, questa libertà è ancora minore”.

La costruzione cronologica dello spettacolo, non lineare, aumenta il senso di inquietudine e di grottesco. Il finale è solo per chi riuscirà ad accomodarsi al Factory32

