Con il Liverpool la migliore Inter della stagione: è mancato solo il gol. Il vero peccato? La capienza ridotta

Se in una sera qualunque in cui gioca l'Inter appena arrivato a San Siro o piazzato da poco davanti alla tv, vedi due signori di nome Julio Cesar e Diego Milito a bordo campo, ti aspetti un momento non banale. Se in quella stessa sera la partita in cartellone sono gli ottavi di Champion's League, l'adrenalina sale ancor di piu'. Se infine poi di fronte ti trovi il Liverpool a risvegliare memorie di riscatto, ci sono tutti gli ingredienti necessari per una notte epica.

Queste erano le premesse poco prima del calcio d'inizio tra nerazzurri e "Reds". Poi è arrivata la partita vera, intensa, tosta come non se ne vedevano da tempo in Europa. L'Inter ha stupito i suoi tifosi e spiazzato gli avversari che forse non se l'aspettavano cosi' determinata a fare bella figura contro Salah e compagni.

Dopo un primo tempo più equilibrato ma comunque piacevole, la prima mezz'ora della ripresa ha visto una dimostrazione di gran calcio da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi. Purtroppo è mancato solo il gol per sublimare quanto mostrato e mettere in cassa il frutto dell'energia spesa in termini di coraggio, fatica e fantasia. Forse è mancato qualcos'altro ma lo avranno già scritto altrove, io vorrei sottolineare quello che invece c'è stato, il buono di cui andare fieri e da cui trarre consapevolezza. I nerazzurri hanno dato ottima prova di squadra, in tanti hanno giocato un'ottima partita fino a far dire ai tifosi che forse sia stata la miglior partita della stagione. Paradossale? No, è stato così.

E' mancato l'urlo liberatore, la palla in rete ma si è visto un atteggiamento che può portare lontano, il pubblico lo ha colto in pieno e non a caso alla fine, pur rammaricato, ha ringraziato i giocatori per aver dato tutto. Certi cambi a disposizione di Klopp, il nostro allenatore non li ha; la qualita' che ha determinato la differenza tra noi e il Liverpool nel due a zero finale, parte da basi che sono sia di progetto più avanzato ma soprattutto economiche, inutile girarci attorno. Testa alta, ragazzi, siamo orgogliosi di voi, nessun rimpianto!

L'unico peccato vero della serata è che la capienza fosse ancora ridotta: poi uno dice che la Premier League e' cento passi avanti rispetto alla Serie A...che il calcio guidi l'uscita dall'emergenza ormai passata e restituisca spensieratezza alla gente insieme alla libertà. Con il suo calcio sfrontato l'Inter ci ha provato e questo vale molto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA