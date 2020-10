Il virologo Pregliasco lancia l'allarme: «In Lombardia situazione esplosiva, coprifuoco necessario»

In Lombardia la situazione è esplosiva, parola di Fabrizio Pregliasco. Il coprifuoco in Lombardia «è necessario perché la situazione è esplosiva. Ne abbiamo parlato nel Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia venerdì scorso e avevamo già fatto presente al presidente Attilio Fontana questa esigenza, in considerazione della situazione che nella regione è esplosiva». A dirlo Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano durante il programma “L'imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA