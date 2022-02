Fabrizio precipita con il suo elicottero e muore a 48 anni: stava sorvolando l'Amazzonia

Muore mentre pilota un elocottero. E' la tragedia che ha colpito Fabrizio Bonacina, 48enne nato a Milano, mentre era in Amazzonia, in Brasile. Il mezzo è precipitato e non c'è stato niente da fare per Fabrizio.

Padre una bambina di 12 anni, il pilota amava anche lo snowboard. Molto conosciuto a Madesimo (Sondrio), dove ha vissuto, Bonacina in passato ha lavorato in Brasile e in Nepal.

Sul suo profilo Facebook sono moltissimi i messaggi di cordoglio e ricordo da amici e conoscenti: «Ciao Fabri», «RIP amico», «Non sono riuscita a chiudere occhio, sei luce, ti voglio bene Fabrizieto» si legge in bacheca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 12:40

