Fabrizio Corona, confessione choc: quali sono i «suoi demoni». E Celentano gli consiglia: «segui Gesù»

Nuovi inquietanti messaggi sono lanciati da Fabrizio Corona sui social. «Ho amato i miei demoni come fossero angeli, perché nelle notti buie sono stati gli unici a non farmi sentire solo». È quanto si legge si legge, su sfondo nero, in una storia di Instagram dell'ex agente fotografico, che è tornato a scontare la condanna ai domiciliari. Aggiunge poi: «Non potersi esprimere. Esiste peggiore condizione?». Forse l’assenza dei riflettori pesa tanto a Corona, che è sempre stato al centro della scena.

Corona non trova pace. E Adriano Celentano gli dà un consiglio biblico tramite un video messaggio: «Caro Fabrizio è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe e dobbiamo decidere da che parte andare prima che sia tardi. E l'unica via non solo per te, per me per chiunque, per tutti gli uomini del mondo, l'unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita». Il molleggiato prosegue: «Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone e tu devi accettarlo. Però non puoi vincere se non apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 15:00

