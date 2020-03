Fabrizio, barista morto a 32 anni. La famiglia: «Non sappiamo se aveva il coronavirus. Aspettiamo l'autopsia»

Fabrizio morto a 32 anni, il dolore sui social

La morte del barista 32enneè ancora un giallo, e non è detto che si tratti di: al giovane di Nova Milanese morto oggi all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato portato d'urgenza e subito trasferito in rianimazione, dove è morto in poche ore, è stato fatto il tampone del Covid19, ma non ne è ancora chiaro l'esito.«Il risultato del tampone non può certo essere arrivato in un'ora» ha spiegato all'ANSA un'amica che su Facebook anche a nome della famiglia ha precisato che «i motivi della sua scomparsa. Pertanto accanirsi sulla notizia porta un'altro dolore a una famiglia già distrutta per la perdita».Fabrizioa causa, ricorda, di unadue anni fa. «Era una persona straordinaria, faceva volontariato e si prendeva cura dei disabili, ha girato un film sulla violenza contro le donne - conclude - non si poteva non amarlo».