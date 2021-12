Si accascia durante una gara di running: Fabio muore a 24 anni nel giorno del suo compleanno

Un ragazzo di 24 anni, Fabio Pedretti, è morto ieri sera nel bresciano mentre stava correndo un trail running in notturna: il giovane, di Gardone Valtrompia, era in gara a Monticelli Brusati (Brescia). Fabio si è accasciato al suolo mentre era nel gruppo di testa quando mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara. Inutile la corsa in ospedale.

Il giovane ha perso la vita nel giorno del suo compleanno, scrive oggi il Corriere della Sera nelle sue pagine di Brescia. La gara per tradizione si corre in notturna nel primo sabato di dicembre: secondo le prime informazioni la causa della morte sarebbe un improvviso arresto cardiaco. Fabio è stato subito soccorso dai compagni di gara, tra i quali c'era anche un cardiologo, e poi dal personale medico: le manovre di rianimazione sono durante a lungo.

Il giovane, iscritto alla New Athletics Sulzano, è stato portato alla vicina Clinica San Rocco di Ome, ma è deceduto poco dopo. Tra i partecipanti alla gara, molto amata tra i runner perché avventurosa e impegnativa, in tanti sono rimasti colpiti dalla tragedia del giovane scomparso: qualcuno ha assistito all'intervento dei soccorritori, altri hanno poi commentato sui social sul suo tragico destino.

