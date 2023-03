Ossessionato dalla ex moglie, agguato durante la lezione di danza: entra nella sala e la porta via di peso

Ossessionato dalla ex, l’ha condotta via, a forza, dalla lezione di danza che lei stava seguendo. Nessuno gli aveva detto dove si trovasse la donna, 53 anni, italiana, residente a Monza, ma l’uomo aveva installato un localizzatore gps sull’auto per rintracciarla. È l’ultimo di una lunga serie di maltrattamenti per cui il tribunale ha disposto la sorveglianza speciale, su richiesta della squadra mobile di Monza, nei confronti del 54enne, italiano, di Monza, per un anno.

Deve restare in casa dalle 22 alle 7, non può avvicinarsi a meno di 200 metri dalla ex e non può frequentare i luoghi da lei frequentati. La decisione per «la pericolosità sociale dell’uomo» che, in particolare nell’ultimo anno, era «ossessivo e persecutorio », non accettando il divorzio.

Sergio Faveto, l'ingegnere scambiato per un pedofilo e ucciso di botte dai bulli. Le intercettazioni choc: «Siamo dei grandi»

Diletta Miatello uccide i genitori a Padova: dopo la mamma, muore anche il padre 2 mesi dopo l'aggressione

Maltrattamenti alla ex

Erano iniziati quando la coppia viveva insieme: il marito ha tentato di isolare la moglie, impedendole di avere amici e di uscire da casa, pena scenate furiose e vessazioni, denunciate dalla vittima. Lo scorso ottobre il gip aveva disposto per l’uomo l’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di dimora in Monza, e il braccialetto elettronico. Ma lui, imperterrito, era tornato sotto l’abitazione della donna e per due volte i poliziotti sono dovuti intervenire. Il 54enne era stato portato in carcere, poi, era uscito con il divieto di avvicinamento alla ex.

Aggressione durante la lezione di ballo

Ma neanche questo era bastato, infatti, ha continuato a perseguitarla con pedinamenti, insulti, intimidazioni. La vittima, come confermato dai figli, era terrorizzata, al punto da cambiare casa, rifugiandosi da un’amica. La 53enne era a seguire una lezione di ballo, in pista con il suo maestro: l’ex è entrato nel locale e l’ha afferrata per un braccio trascinandola via. Solo dopo gli accertamenti, la polizia ha scoperto il gps. In un’altra occasione la vittima era stata avvertita dai figli che la aspettava sotto casa con un bastone in mano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA