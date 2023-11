Getta dell'acido muriatico sul volto dell'ex fidanzata di 23 anni. Ferito l'uomo che ha cercato di difenderla

di Redazione web

Nuovo episodio di violenza ai danni di una giovane donna. Una 23enne è stata aggredita oggi pomeriggio nella zona industriale di Erba, in provincia di Como. Secondo i primi accertamenti, si tratta dell'ex fidanzato, che le ha gettato dell'acido muriatico sul viso.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e la donna trasportata in ospedale in codice giallo. Ferito in modo lieve un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della giovane.

Le indagini

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo, 25 anni, aveva raggiunto la 23enne, entrambi originari del Marocco, e l'ha aggredita gettandole sul volto l'acido muriatico. La giovane aveva denunciato il 25enne in passato e nei suoi confronti era stato emanato il provvedimento di divieto di avvicinamento. L'uomo era già stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Erba lo scorso 23 agosto quando aveva provato a distruggere la macchina della 23enne. Le aggressioni nei confronti della giovane in tutto sono state tre.

