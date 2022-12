Beccaria, il quinto evaso dal carcere si è presentato in questura: è un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni evaso dal carcere minorile Beccaria il giorno di Natale si è presentato nella serata di mercoledì presso la Questura di Milano in via Fatebenefratelli dove è stato arrestato per evasione dai poliziotti della Squadra Mobile. L'autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima.

Si tratta del quinto fuggitivo ritornato in custodia. All'appello mancano ancora due evasi.

L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, ha visitato il carcere minorile Beccaria di Milano dove ha incontrato la direttrice e alcuni dirigenti della polizia penitenziaria, in seguito alla fuga il giorno di Natale di sette detenuti quattro dei quali sono rientrati spontaneamente o sono stati presi dalle forze dell'ordine. L'incontro è durato oltre un'ora. «Sono molto demoralizzati per quanto è avvenuto ma c'è l'impegno di tutti perché quello che è accaduto nei giorni scorsi non accada più - ha spiegato La Russa al termine dell'incontro - . Abbiamo discusso molto sulla crescita di questo istituto per fare in modo che i ragazzi che ci entrano possano uscire quanto più possibile trasformati e non persi come sono entrati. Mancano le risorse che è un problema presente un pò in tutte le situazioni e non solo in questo istituto».

Dopo i fatti del 25 dicembre la situazione sembra tornata alla normalità e alcuni detenuti, autori dei disordini, sono stati trasferiti. «Prima c'era un sovra numero nel carcere con i ragazzi detenuti di gran lunga superiori al numero consentito - ha proseguito l'assessore -. Ne hanno trasferiti una decina e oggi sono in numero regolare. Ma non è tanto averne venti in più perché a volte ne bastano due in più in un ambiente dove sono in cinque, per creare un clima non più sereno e disteso che poi coinvolge tutti. Le problematiche sono tantissime. Inspiegabilmente da vent'anni c'è un cantiere aperto per la ristrutturazione di una palazzina. Nei prossimi giorni si attiveranno per terminare i lavori».

Beccaria, il quinto evaso dal carcere si è presentato in questura a #Milano: è un ragazzo di 19 anni https://t.co/weodYSOAc7 — Leggo (@leggoit) December 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA