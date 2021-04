Evade dai domiciliari e minaccia la famiglia dell'ex compagna con una pistola, arrestato

Era evaso dai domiciliari e, dopo aver percorso pochi chilometri, ha fatto irruzione nella casa della famiglia della ex compagna, dove con una pistola ha tenuto sotto scacco i genitori e la nonna 90enne della ragazza. Per questo motivo, un 32enne della provincia di Pavia è stato arrestato dai carabinieri di Voghera.

Leggi anche > Milano, ladro cade mentre si arrampica su edificio: ricoverato in gravi condizioni

È accaduto venerdì sera, ma la notizia è stata resa nota solo questa mattina. L'uomo aveva violato i domiciliari e si era procurato una pistola, poi ha percorso in auto i pochi chilometri che separano la sua abitazione da quella dei familiari della ex compagna. Da Castelletto di Branduzzo, il 32enne C.O. ha raggiunto il vicino comune di Lungavilla, dove ha minacciato con l'arma i genitori e l'anziana nonna della sua ex, per motivi ancora da accertare.

Sono subito partite le ricerche con l'impiego di un imponente dispiegamento di uomini, anche in abiti civili, e alla fine una pattuglia ha localizzato e arrestato il giovane a Voghera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Aprile 2021, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA