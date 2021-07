Europei, A 'Casa Pagani speciale Euro 2020': Vieri, Costanza Caracciolo e tanti ospiti vip

Casa Pagani Speciali Euro20, il nuovo format dedicato agli Europei di Calcio 2021 (11 giugno - 11 luglio), ideato e prodotto da Futuramanagement con il supporto dell’Hub creativo interno e condotto da Ludovica Pagani, domani e domenica sarà online con la terza e la quarta puntata. Casa Pagani Speciali Euro20 è un vero e proprio live show in diretta da Spazio Lenovo di Milano.

La web influencer da oltre 2,7 milioni di followers, ospiterà personaggi del mondo del calcio, dello sport e non solo, per i suoi ironici e irriverenti faccia a faccia. I protagonisti della puntata di domani saranno: Gianluca Di Marzio, il Milanese Imbruttito, Calciatori Brutti. Mentre nella quarta e ultima puntata interverranno: Christian Vieri, Costanza Caracciolo, Nicola Ventola, Che Vita da Bomber. Gli ospiti, oltre a parlare degli Europei di calcio e dello sport in generale, si racconteranno, giocheranno con la conduttrice, svelando i loro progetti in campo lavorativo e personale. Casa Pagani Speciale Euro20, oltre che su YouTube, verrà trasmesso anche sui canali di GoTv di Telesia nelle metropolitane di Roma, Milano; Brescia e Genova e nei principali aeroporti d'Italia, fino alla prima metà luglio. Gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto sono: Fiorucci, Spazio Lenovo, Motorola, Telesia, Campionato pronostici italiani, Adidas, OPSOBJECTS e Cotril.

