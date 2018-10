European Outdoor Film Tour, dal 10 ottobre sbarca a Milano

Dalla sua nascita nel 2001, l’European Outdoor Film Tour raccoglie film e documentari di grande qualità dal mondo dell’outdoor, dedicati alle avventure e ai grandi viaggi. I protagonisti, le attività e i paesi cambiano ogni anno, eppure c'è un elemento che è sempre lo stesso: è tutto vero! Il più grande festival di film outdoor d’Europa prenderà il via il 9 ottobre, con una première su invito al BMW Welt a Monaco di Baviera. A seguire, l’E.O.F.T. 18/19 partirà per un lungo viaggio con più di 400 serate in 18 paesi.

La prima data in Italia: 10/10/18, Milano Un programma che comprende 7­9 film per una durata di circa 120 minuti. Con l'intervallo, le serate durano tra le 2,5 e 3 ore.



TUTTE LE INFORMAZIONI E I FILM SUL SITO WWW.EOFT.EU



I biglietti, a partire da 16 euro, si possono trovare in loco oppure sono acquistabili online sul sito eoft.eu.

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..