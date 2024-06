Esplosione in un capannone di vernici in Brianza: morto un operaio

di Redazione Web

Un operaio è morto in un'esplosione avvenuta stamani in un capannone di una ditta di vernici in via Aristotele a Brugherio, in provincia di Monza.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere l'incendio innescato dal boato. Al momento, ha fatto sapere il 118, non risultano altre persone coinvolte.

Cosa è successo

Dal capannone industriale di Brugherio dove stamani poco prima delle 10 è avvenuta l'esplosione, si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza. La richiesta di soccorso al 112 è partita dai colleghi della vittima e dai residenti nella zona che hanno sentito il boato. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, i tecnici di Ats, la Polizia Locale e i carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono iniziate con le testimonianze degli altri operai che erano presenti al momento dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 11:31

