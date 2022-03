Lascia gli escrementi del cane sul marciapiede: incastrata dalle telecamere, arriva la maxi multa

Multata per non aver raccolto gli escrementi del suo cane. E' quanto successo ad una donna di Ceriano Laghetto, Monza, che è stata incastrata dalle telecamere di videosorveglianza che l'hanno ripresa mentre andava via da piazza Lombardia senza aver pulito. Una volta identificata, gli agenti hanno raggiunto la donna a casa sua e le hanno notificato la sanzione di 80 euro, come da regolamento.

«Si tratta di un intervento che ribadisce la volontà dell’amministrazione comunale di combattere questi comportamenti irrispettosi del bene pubblico e che provocano situazioni di disagio e difficoltà a tutti i cittadini» spiegano dall'amministrazione.

«Purtroppo - continuano - gli episodi di maleducazione su questo fronte sono andati aumentando nell’ultimo periodo, provocando il comprensibile risentimento di tante persone costrette a fare i conti con i segni di questi atteggiamenti irrispettosi e per questo motivo, oltre a rilanciare la campagna di sensibilizzazione sul tema, è stato disposto un aumento dei controlli sul territorio e di attività di sanzionamento come deterrente per chi si ostina a non rispettare le regole di una civile convivenza».

