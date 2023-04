A Milano nasce il nuovo Enervit Nutrition Center

Enervit, leader in Italia nel campo della nutrizione e integrazione sportiva, presenta il nuovo Enervit Nutrition Center. Un punto di riferimento a Milano dedicato a tutti coloro che vogliono mantenere, raggiungere, migliorare il proprio stato di forma, e che si dedicano all’attività sportiva, a vari livelli. Massimo Rapetti, Biologo Nutrizionista, esperto nella nutrizione sportiva e per chi è attento al benessere, è a disposizione su appuntamento per consulenze individuali.

A seconda delle diverse esigenze, saranno valutati i test più idonei ai quali sottoporsi, il piano alimentare, bilanciato nei macro nutrienti, per lo sportivo professionista, per l’amatore, e per chi conduce una vita sedentaria. Tonicità fisica, efficienza e lucidità mentale, di cui necessitiamo nella nostra vita quotidiana, si possono raggiungere affidandosi ad esperti competenti e di esperienza.

Enervit ha conoscenza profonda e competenze maturate lavorando accanto ai grandi campioni dello sport, che oggi sono al servizio di tutti coloro che desiderano sentirsi bene, o meglio.

Soddisfare le esigenze nutrizionali di chi fa sport, di chi è attento al proprio benessere, di chi vuole essere in forma fa parte della mission di Enervit.

Così come la Vision aziendale, che mira a migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo la cultura della nutrizione positiva, il valore di una costante attività fisica, l’impegno verso comportamenti responsabili e sostenibili in ambito sociale e ambientale. Caratteristiche che ritroviamo all’Enervit Nutrition Center, un hub del benessere per tutti coloro che desiderano approfondire gli aspetti, oggi più che mai fondamentali, legati all’alimentazione, allo sport e all’integrazione.

I servizi

• Programmi nutrizionali su misura e mirati agli sportivi da parte di professionisti esperti del settore, che operano in via autonoma

• Corsi per una corretta alimentazione

• Corsi per una corretta nutrizione sportiva

• Test di valutazione della composizione corporea (BIA e Adipometria)

Prenotazioni al link: https://www.healthconsultant.it/home/prenotazione/ Oppure telefonare allo 02 48563200 - da lunedì a venerdì - orari 9-13; 14-16

Enervit Nutrition Center è in Viale Achille Papa, 30 - 20149 Milano

