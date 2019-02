Nasce Enervit Nutrition Center, un team di esperti per tutti gli sportivi

, leader in Italia nel campo della nutrizione e integrazione sportiva, presenta il nuovo. Un vero punto di riferimento aper chi desidera migliorare, rivedere, abbracciare un corretto e sano stile di vita. A tracciare il percorso, un team di esperti che, a seconda delle diverse esigenze, valuterà i test più idonei ai quali sottoporsi, il piano alimentare da seguire (a partire dal fondamentale bilanciamento di ciò che si mette nel piatto sin dalla prima colazione) e quanto esercizio fisico praticare in settimana.

Oggi non basta più mettersi a tagliare qua e là le calorie o praticare un po’ di attività fisica per dire di essere in forma. Oggi la Scienza dice che ognuno di noi è diverso. Ecco perché è importante personalizzare. Rendere unico il proprio programma nutrizionale e quello di allenamento. Soprattutto, è fondamentale comprendere a fondo che cosa accade al nostro organismo quando mangiamo o ci alleniamo.

Alimentazione, integrazione e allenamento sono i punti di forza che i biologi nutrizionisti, i medici dello sport e gli esperti in scienze motorie di Enervit Nutrition Center mettono a disposizione di chi ha a cuore il proprio benessere e punta a rendere ancora di più in allenamento. Di chi vuole seguire in maniera corretta i principi di una alimentazione e di un’integrazione bilanciata, nel rispetto delle evidenze scientifiche.

Qui le proposte studiate dal team: • Programmi nutrizionali su misura • Programmi nutrizionali mirati agli sportivi • Corsi per una corretta alimentazione • Corsi per una corretta nutrizione sportiva • Test di valutazione della composizione corporea (BIA e Adipometria) • Piani di allenamento personalizzati.



I corsi sono gratuiti e aperti al pubblico, max 12 persone. Per prenotarsi basta chiamare il numero 02.20520679 oppure scrivere a segreteria@enervitnutritioncenter.it . A breve sarà online anche il sito. Mercoledì 13 marzo ore 18.30-20 un corso è tenuto da Fulvio Massini (Esperto in metodologie di allenamento, specializzato nel running) ed è dedicato alla Maratona di Milano, con gli ultimi consigli per correrla al meglio

Viale Achille Papa, 30 - 20149 Milano

Se da una parte piace a tutti sentirsi bene, contare su un corpo tonico e una mente lucida, dall’altra è fondamentale affidarsi a chi sa. A chi ha le competenze giuste per condurci dritti alla meta. I professionisti di Enervit Nutrition Center hanno le idee molto chiare. La, maturate lavorando accanto ai grandi campioni dello sport, sono la loro forza e la loro garanzia di credibilità.