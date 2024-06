The Enervit Story, 70 anni di innovazione ed emozione: la presentazione del libro a Milano

di Redazione web

The Enervit Story 70 anni di innovazione ed emozione: la presentazione del libro avverrà martedì, 18 giugno 2024 alle ore 18.00 libreria Rizzoli Galleria a Milano. A moderare l'evento sarà Linus e saranno presenti numerosi sportivi tra cui Daniele Massaro, Davide Cassani, Sara Simeoni e Francesco Moser.

L’età di un’azienda definisce non solo il tempo passato, ma le esperienze accumulate, le intuizioni avute, le mete raggiunte, il percorso tracciato. L’età di un’azienda ha a che fare anche e soprattutto con l’heritage. Un’eredità che oggi Enervit, in occasione dei suoi primi 70 anni, ha voglia di raccontare per ricordare chi è, che valori ha, in che cosa crede, che cosa sogna.

Così dal 1954, quando l’azienda si chiamava Also, senza mai perdere di vista il suo obiettivo originario: “Aiutare tutte le persone a migliorare la qualità della propria vita”. Un concetto tanto semplice quanto potente, perché́ racchiude in sé tre preziose parole chiave: persone, qualità̀, vita.

Mondadori Electa

pp. 240 - 29€

edizione bilingue: italiano/inglese

in libreria dal 18 giugno 2024

Testi di Lucia Cordero Testi di Lucia Cordero Prefazione di Giovanni Bruno

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA