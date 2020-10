Enea Vlad in concerto al Memo: «Sul palco cerco la magia. Sono grato a Milano»

Enea Vlad è un giovane cantautore salentino che si sta facendo notare in particolare con il brano Astronauti, e con una gavetta live di tutto rispetto. Stasera apre il concerto di Pierdavide Carone al Memo.

Emozioni per questo appuntamento?

«Ho già suonato a Milano, la città che mi ha adottato e dove vivo da un paio di anni: tornare qui sul palco mi dà emozione particolare. Sarà la prima volta che suonerò al Memo, locale che conosco da spettatore».

Le norme anti contagio hanno variato i suoi piani per il live?

«No, io e Alessandro Cantalupo, che mi accompagna alla chitarra, riproporremo i miei brani in chiave acustica come abbiamo appena fatto aprendo il concerto di Chiara Galiazzo. La cosa strana è vedere le persone con le mascherine, ti senti un po’ in uno scenario post apocalittico, però si creano comunque magia e connessione. Farò i miei singoli e un pezzo inedito, Essenza».

Lei che privilegia la musica elettronica come si trova in versione acustica?

«In studio è vero che preferisco queste sonorità, ma mi piace anche suonare in un’atmosfera raccolta perché trovo che le parole vengano fuori di più. Ad esempio, il brano Anneghiamo proposto chitarra e voce secondo me acquisisce un senso maggiore, essendo un pezzo quasi recitato. Di concerti in acustico ne avevo già fatti in Puglia, anche in dialetto salentino. Lì mi sono avvicinato anche agli strumenti tradizionali».

Il suo entusiasmo è contagioso, il pubblico come sta rispondendo?

«Sono molto grato dell’attenzione che la mia musica sta avendo, lo vedo sul palco e anche dopo, sui social. È bello ricominciare a suonare, facendo tutto in sicurezza: io a Milano mi sento sicuro. Sto anche scrivendo tanto, per me è un periodo molto stimolante». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA