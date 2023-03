Emoving Days, tre giorni in Citylife a Milano sulla mobilità del futuro: tutti gli appuntamenti

L’attesa è quasi finita. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, gli Emoving Days tornano a Milano nell’avveniristico quartiere di CityLife (uno dei più noti e frequentati di tutto il capoluogo lombardo, con 80 mila passaggi di media durante il weekend e 400 mila mensili), dove la mobilità del futuro incontra i nuovi spazi urbani.

L’appuntamento, che quest’anno sarà dal 24 al 26 marzo, è diventato ormai un punto di riferimento per il comparto della mobilità elettrica e urbana, perché in grado di coinvolgere in un circolo virtuoso operatori del settore (aziende, pubblica amministrazione, negozianti, associazioni) e pubblico finale.

Il programma

Oltre all’area expo con circa 40 partner, ci saranno opportunità di interazione e divertimento, grazie alla possibilità di provare monopattini, eBike, cargo bike, motocicli, scooter e microcar.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, sabato alle ore 11.00 sarà svelata in anteprima la nuova Lombardo Mugello, che sarà utilizzata al Giro-E 2023.

Alle ore 12.00 ci sarà invece un Aperitivo Elettrico in via Senofonte 9, un’occasione per i possessori di mezzi elettrici per ritrovarsi e regalarsi un momento di condivisione e divertimento.

Domenica mattina, alle ore 11.00, sarà organizzata la “Brompton Ride“, un tour tra i quartieri più belli e affascinanti del capoluogo lombardo in sella ai mezzi pieghevoli del marchio londinese.

E grande attesa anche per l’Electric Custom Contest, che vedrà sfidarsi CC Racing Garage ed E-Racer, due dei più importanti designer e customizzatori italiani che hanno scelto di elaborare i veicoli elettrici, modelli che saranno presenti nel piazzale Elsa Morante per tutti e tre i giorni.

Emoving Business Day: un venerdì dedicato al b2b

Una delle novità più apprezzate della terza edizione è la nascita dell’Emoving Business Day (EMBD) di venerdì 24 marzo, giornata dedicata agli operatori bike ed eMobility, con una serie di workshop all’interno di una sala del cinema Anteo. Gli incontri avranno relatori e ospiti di grande rilievo e riguarderanno temi strategici per il settore: politiche di mobilità urbana, analisi di mercato, approfondimento e prospettive del business dello sharing, formazione e aggiornamento per i punti vendita specializzati, modalità e codici di comunicazione, case history di rilievo e molto altro.

Questo il programma degli incontri: • Ore 14:00-15:00 L’evoluzione della mobilità leggera dentro e fuori le città: dati, analisi e scenari • Ore 15:15-16:15 Come si evolverà il negozio del futuro: rischi e opportunità • Ore 16:30-17:30 Comunicare meglio per rendere (e vendere) di più • Ore 18:00-19:00 Le aziende si confrontano: visioni, esperienze e case history di rilievo

Antipasto della giornata sarà l’attesa conferenza stampa di presentazione dei dati di mercato 2022 del settore bici a cura di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) in programma dalle ore 11.00 alle 12.00 sempre presso il cinema Anteo.

L’appuntamento dunque è per questo weekend, per scoprire da vicino il futuro della mobilità elettrica e urbana, diventando non solo testimoni, ma attori protagonisti della sua evoluzione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 21:23

