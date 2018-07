Eminem, in 80mila a Milano per la prima italiana: una folla come ai tempi dell'Expo

MILANO, - C'è già il pienone sotto il sole battente di Area Expo mentre sale l'attesa per il primo concerto italiano in assoluto di Eminem. Per il rapper americano, che arriva a Milano nella data unica italiana del suo 'Revival Tour', sono 80 mila le presenze previste, un sold out quasi istantaneo all'apertura delle prevendite che testimonia la grande attesa del nostro pubblico.



Prima di Marshall Mathers sullo stesso palco sono salite altre leggende del rap e non solo, i Prophets of Rage, supergruppo che conta al suo interno componenti di Rage Against The Machine, Public Enemy e Cypress Hill: sopra le note eseguite con potenza da Tom Morello, Brad Wilk e Tim Commerford e i beat di DJ Lord la parte vocale è affidata a due rapper di lusso come Chuck D e B-Real, che passano in rassegna successi dei rispettivi gruppi come 'Testify', 'Guerrilla Radiò, 'Sleep Now in the Firè, 'Fight the Power', 'Insane in the Brain' e perfino 'Jump Around' degli House of Pain.



Nel loro show c'è spazio anche per la protesta politica, denominatore comune tra i tre progetti di origine: così durante l'assolo di 'Bullet in the Head' Morello mostra sul retro della sua chitarra la scritta 'Fuck Trump' a lettere capitali. Contraddizioni sociali ma soprattutto demoni personali si alterneranno invece tra le rime di Eminem che, a giudicare dalle precedenti tappe del tour, premierà la lunga attesa dei suoi fan italiani con un concerto fitto di hit che non tralascerà quasi nessuna delle pietre miliari di una carriera da oltre 250 milioni di dischi venduti.

