Eminem all'Area Expo, quando il rap va in bianco

La prima volta non si scorda mai. Non la dimenticherà neanche lui: Eminem. Vera star di un genere, il rap, per definizione “black”. E non la dimenticheranno neppure i suoi fan, che domani lo potranno ascoltare per la prima volta in Italia sul palco dell’Area-Expo, per l’occasione già sold out. Prima, solo alcune veloci apparizioni: nel 2001 a Sanremo come ospite, nel 2004 per gli Mtv a Roma. Questa volta sarà un concerto vero. L’occasione che tanti aspettavano da tempo. Circa 80mila persone arriveranno. Del resto, lui è davvero un’icona della storia musicale degli anni più recenti. Quindici Grammy Awards. Un Oscar nel 2003 per la canzone “Loose yourself” in duetto con Rihanna. Nominato nel 2009 “Artista del decennio”. Protagonista di una carriera che è stata persino paragonata, per il successo, a quella di Elvis Presley. In fondo, le sue liriche, la scrittura dei testi, il gergo di strada usato per raccontare un’adolescenza trascorsa tra eccessi e sogni di gloria, la capacità di rielaborare il suo personaggio, inventandosi un alter ego artistico chiamato Slim Shaddy, hanno fatto di lui uno degli artisti più rappresentativi della cultura Usa degli anni Duemila. Neppure critiche e censure più spietate hanno scalfito la sua ascesa. In concerto, propone canzoni a partire da “Revival”, il suo nono disco, più tutti i classici di repertorio. Questi alcuni brani che Eminem potrebbe mettere in scaletta: “Won’t back down”, “Square dance”, “White America”, “Rap God”, “Sing for the moment”, “Like toy soldiers”, “Just don’t give a fuck”, “Criminal”, “Love the way you lie”, “Till I collapse”, “Berzek”, “Cinderella man”, “Fast Lane”, “River”, “The monster”, “My name is”, “Without me”, “Not afraid”, “Lose yourself”. Ad aprire i Prophets of Rage, composti da ex componenti dei Rage Against the Machine, dei Public Enemy e dei Cypress Hill. Un evento.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..