Elite Model Look Italia 2019, boom di presenze al casting tour alla Rinascente

Dopo Palermo, Roma, e Torino si è concluso con la tappa di Milano il casting tour di Elite Model Look Italia 2019 iniziato a maggio e ospitato nei department store di Rinascente.

Alla tappa milanese allo Spazio Annex di Rinascente in Piazza Duomo si sono presentati in più di 1000 dei quali hanno passato la pre-selezione in 53 (37 ragazze e 16 ragazzi). Nei prossimi giorni la giuria composta dagli agenti di Elite Milano e Women Milano si riunirà nuovamente per decidere chi dei 53 accederà al casting nazionale che si terrà ad ottobre a Milano.

Lunedì 1 Luglio 2019, 16:26

