Milano, Elisa si esibirà al AWorld of Action: l'evento per diffondere la cultura della sostenibilità.

L’App ufficiale della campagna ActNow contro il cambiamento climatico festeggia il suo primo compleanno e invita aziende e istituzioni a contribuire attivamente alla promozione dei Sustainable Development Goals. Supporter speciale dell’evento, la cantante Elisa che eseguirà da remoto alcuni dei brani più popolari del suo repertorio.

Sabato 25 settembre dalle ore 16:30, AWorld, la start-up italiana che ha generato 3.5 milioni di azioni per la sostenibilità e l'app ufficiale della campagna ONU ActNow contro il cambiamento climatico, festeggia il suo primo anniversario insieme a Elisa.

Per l’occasione gli utenti, il pubblico e tutti i membri della community sono invitati a partecipare a un evento che avrà luogo a Cascina Nascosta, all’interno di Parco Sempione a Milano. La serata contribuirà alla realizzazione della campagna OneMillion Actions Challenge, che AWorld lancia con l’obiettivo di invitare tutti a raggiungere un milione di azioni positive a favore del Pianeta e la promozione dell'Agenda 2030.





L’evento ideato da AWorld sarà costituito da diversi workshop in un’ottica di economia circolare e riuso, pratiche che possono aiutare il singolo a contribuire attivamente al cambiamento per la salvaguardia dell’ambiente. Tra questi, uno swap party organizzato insieme a Swapush, app e organizzazione che promuove il baratto di oggetti, durante il quale ogni partecipante porterà un abito, un libro e altri accessori che non utilizza più e in buone condizioni, permettendo agli altri invitati di prenderlo in possesso e di regalargli nuova vita. La rimanenza di abiti verrà donata a Humana People to People Italia, organizzazione di cooperazione internazionale che finanzia progetti di sviluppo grazie alla raccolta e alla vendita di abiti usati.



Tante le attività a tema sostenibilità previste per la giornata e tutte da non perdere. Previsto, inoltre, un talk con moderatrice Cristina Gabetti, giornalista e ambientalista che approfondirà diversi temi legati all’importanza di tutelare il nostro pianeta. Durante il dibattito la cantante Elisa si esibirà in collegamento da remoto e interagirà con i membri di AWorld e delle Nazioni Unite. Al termine dell’evento, verrà offerto un aperitivo e DJ set.



L’iniziativa incentiva i piccoli gesti quotidiani, fondamentali per fare la differenza e cambiare non solo il destino del nostro pianeta, ma anche delle persone che lo abitano.



Puoi partecipare all’evento, previa registrazione e solo se in possesso di Green Pass, scrivendo una mail a onemillion@aworld.org. L’iscrizione sarà possibile fino a esaurimento posti, nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali anti-Covid.





Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA