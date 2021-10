Elezioni Sindaco di Milano 2021, lo spoglio in diretta. Prime proiezioni, Sala in netto vantaggio

Elezioni amministrative Milano 2021, i risultati dello spoglio in diretta. Per gli exit poll Beppe Sala vola verso la riconferma al primo turno. Il sindaco uscente appare in vantaggio anche sulla base delle primissime proiezioni.

ELEZIONI SINDACO MILANO 2021, LA DIRETTA

Ore 15.50: da una primissima proiezione (copertura 2% nel sondaggio SWG per La7), Beppa Sala appare in netto vantaggio su Luca Bernardo. Il sindaco uscente si attesta tra i 56,2% e il 60,2%, mentre il principale sfidante sarebbe tra il 27,2% e il 31,2%.

Ore 15.45: l'affluenza a Milano si conferma in netto calo rispetto alle precedenti amministrative. Alla chiusura delle urne, alle ore 15, ha votato il 47,6% degli aventi diritto. Nelle elezioni del 2016 era stata del 54,6% (si votò in un solo giorno) e in quelle del 2011 pari al 67,5%. Per Milano si tratta dell'affluenza più bassa di sempre.

Ore 15.30: per gli exit poll, Beppe Sala sarebbe ad un passo dalla conferma come sindaco. Si attendono però le prime proiezioni per avere dati più precisi e affidabili.

Ore 15.05: dietro Sala e Bernardo, sempre stando ai primi exit poll, sarebbero quasi appaiati Gianluigi Paragone (tra il 3 ed il 5%) del movimento Italexit e Layla Pavone del Movimento 5 Stelle (tra il 2 e il 4%).

Ore 15.02: stando ai primi exit poll, il sindaco Beppe Sala è nettamente in testa sugli altri candidati. Per il sindaco uscente il margine è compreso tra il 54% e il 58% delle preferenze, mentre il principale sfidante, Luca Bernardo, al momento sarebbe fermo tra il 32% e il 36%.

Ore 15.00: urne chiuse, termina il voto. Si procede ora ai primi exit poll.

Ore 14.30: mancano 30 minuti alla chiusura delle urne. Si attendono a breve i primi instant poll.

Ore 14.10: mancano 50 minuti alla chiusura delle urne.

Elezioni sindaco Milano 2021, l'affluenza

Alle 23 di ieri, l'affluenza a Milano per le amministrative è stata pari al 37,76%. Un dato in calo ma che rappresenta comunque quello più alto tra i grandi Comuni al voto.

