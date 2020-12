Elezioni comunali Milano 2021, nasce il comitato elettorale di Beppe Sala: lo presiede Maura Satta Flores

Le elezioni comunali di Milano 2021 sono sempre più vicine. E il sindaco uscente Giuseppe Sala è già al lavoro per la sua rielezione. Infatti, oggi è stato registrato il comitato elettorale del sindaco meneghino, che si ricandida per un secondo mandato. A presiederlo è una donna, Maura Satta Flores come ha spiegato lo stesso sindaco sul suo profilo Instagram postando una foto della presidente.

«Lei è Maura Satta Flores, 40 anni e mamma di due figli, ed è la presidente del mio comitato elettorale, registrato giusto oggi - ha scritto Sala -. Attiva nel sociale, esperta di comunicazione e innovazione tecnologica, è stata manager in multinazionali e vice presidente del think tank VeDrò». Il comitato elettorale «è il soggetto che organizzerà le attività che serviranno a prepararci per le elezioni del 2021, da oggi all'avvio del procedimento elettorale vero e proprio, che per legge inizia 45 giorni prima del voto - ha concluso -. Il comitato sarà un luogo aperto a tutte le persone che vorranno dare il proprio contributo per costruire il futuro della nostra città. Spero saranno tante»

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 22:05

