Elettra Lamborghini e Afrojack, matrimonio da sogno: il giorno del sì senza la sorella Ginevra

Nick van de Wall (il norme d'arte è AfroJack ). La location è Villa Balbiani sul lago di Como Elettra ha cenato con gli amici più intimi a Villa Leoni, a Ossuccio. E sta raccontando la giornata, ma soprattutto la nottata insonne, sul suo profilo social. Per il momento sono state pubblicate solo le foto delle mani nude, senza anelli. A breve si potranno vedere le fedi acquistate in via Montenapoleone a Milano. Il registra del matrimonio è il re dei wedding planner: Enzo Miccio

intervista a Chi ci sarà «quello da sposa, uno più classico l’altro pop, e uno post party per la festa per nulla banale, ma molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi. Vi lascerò a bocca aperta».

Non ci sarà la sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini La cerimonia verrà celebrata in inglese e sarà religiosa. Testimoni della regina del twerking 26enne sono le due sorelle gemelle, Lucrezia e Flaminia, di 21 anni, per lui il suo migliore amico..Gli invitati sono un centinaio. A tutti è stato richiesto esplicitamente il tampone Covid 72 ore prima, proprio come per l'addio al nubilato di Elettra questa estate.I cambi d'abito saranno tre. Come ha raccontato la cantante in una