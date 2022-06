Edoardo Bennato, l'incanto di Peter Pan: il cantautore napoletano oggi al Teatro degli Arcimboldi

Arriva il Peter Pan rock'n'roll tour. Edoardo Bennato torna a teatro due anni dopo i festeggiamenti per i 40 anni del leggendario Sono solo canzonette, l'album che lo consacrò al successo nelo 1980, ispirato appunto a Peter Pan. La pandemia però non ha permesso la realizzazione del tour, che si è spostato direttamente al 2022. Il cantante è oggi agli Arcimboldi con una serata ad alto contenuto rock & blues: dai brani dell'album Sono solo canzonette ai grandi classici del suo repertorio. Con lui il Quartetto Flegreo e la Be Band, la formazione ormai consolidata, formata da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria).

Il 28 giugno. Teatro Arcimboldi. Viale Innovazione, 20. Ore 21. Biglietti 57/29 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 08:35

