EasyJet, domenica da incubo a Malpensa: volo per Cagliari slitta di un giorno, passeggeri in hotel

di Redazione Web Giornata da incubo per decine di passeggeri di voli easyJet, diretti da Milano Malpensa a Palermo e Cagliari, che nella giornata di ieri domenica 19 febbraio hanno visto la loro partenza ritardata con un notevole disagio. Il problema - dovuto a due diverse problematiche - ha riguardato il volo Eju 2811 da Malpensa a Palermo, e il volo Eju 2877 da Malpensa a Cagliari, entrambi di ieri. Neonato abbandonato al check-in dell'aeroporto: i genitori si sono rifiutati di pagare il biglietto per lui Atterraggio d'emergenza a Verona, paura sul volo British da Londra: «Fumo in cabina». Cos'è accaduto Giornata da incubo per decine di passeggeri Il primo è atterrato a Palermo con un ritardo di «circa 3 ore», e la colpa - incredibilmente - è del maltempo in Danimarca: il volo è infatti atterrato tardi a causa del tardato arrivo del volo precedente da Copenaghen, dove l'aeroporto era stato chiuso per diverse ore a causa del forte maltempo.



Il secondo per Cagliari invece, fissato per ieri, è stato posticipato a questa mattina a causa di un ritardo del volo precedente, che ha spinto l'equipaggio al di fuori della soglia massima di ore di volo operabili per legge, comunica la stessa compagnia spiegando che «il volo è atterrato a Cagliari alle 9.30» e che per questo ai passeggeri sono stati offerti voucher e pernottamento per «ridurre al minimo i disagi».



«La compagnia si scusa per i disagi subiti dai passeggeri anche per situazioni al di fuori del proprio controllo», afferma un portavoce che sottolinea come «la sicurezza e il benessere di equipaggio e passeggeri sono la priorità di easyJet». Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 13:14

