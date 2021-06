Il Duomo apre ai giovedì by night: terrazze aperte fino alle 22 per ammirare le guglie e Milano dall'alto

Un tramonto tra le guglie del Duomo per apprezzare una vista mozzafiato sulla città quando il sole cala. Da domani, giovedì 10 giugno, e per ogni giovedì, le terrazze del Duomo resteranno accessibili fino alle 22. L’apertura straordinaria è stata decisa dalla Veneranda Fabbrica, che gestisce il complesso museale della cattedrale, dopo i mesi di chiusura completa dovuti al lockdown. Un modo per ammirare il tramonto attraverso le 135 guglie della cattedrale, i riflessi dei raggi sul marmo di Candoglia, e le statue che al crepuscolo, sembrano liberarsi, «bisbigliandoti all’orecchio antiche e segrete storie», come sottolineano dalla Veneranda Fabbrica citando i versi del poeta tedesco Heinrich Heine. Inoltre, per la riapertura serale l’impianto di illuminazione di “gala” del Duomo sarà eccezionalmente attivato anche nella serata del giovedì. Nel fine settimana, sempre sulle Terrazze, proseguono gli appuntamenti con la Passeggiata tra le guglie: un percorso guidato di un’ora per viaggiare attraverso la storia e «allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza del Duomo». Senza dimenticare che, dentro al Duomo, prosegue ogni giorno dal lunedì al venerdì, la lettura di due canti della Divina Commedia dantesca, a ingresso gratuito, con Massimiliano Finazzer Flory. In questi giorni si sta leggendo il Purgatorio, dal 17 giugno toccherà alla cantica finale, il Paradiso, introdotta da Elio Franzini, rettore della Statale <SC2097,100> Tramonto sulle Terrazze. Duomo. Ogni giovedì fino alle 22, ingresso con ascensore. Biglietti 14/7 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 06:00

