Il Duomo di Milano unico monumento italiano nella top ten del sito TripAdvisor

Il Duomo di Milano è l'unico luogo storico italiano a figurare nelle top ten europea e mondiale stilata dal sito TripAdvisor (pianificazione e prenotazione viaggi), che ha annunciato oggi i vincitori dei suoi premi Travelers' Choice - Luoghi Storici 2018. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. Quest'anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel mondo.



Nella top ten mondiale il Duomo si piazza al 7° posto, guadagnando tre posti rispetto al 2017, nella top ten europea il Duomo guadagna il quarto posto e in entrambi i casi è l'unico luogo storico italiano in top ten. Meglio fa il Vaticano che piazza la Basilica di San Pietro al 4° posto nel mondo e al 2° in Europa.

