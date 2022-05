Dua Lipa, che tonfo: inciampa e cade sul palco al concerto di Milano

Una seconda serata a Milano dolorosa per Dua Lipa. La pop star inglese, infatti, è sbarcata al Mediolanum Forum per due concerti da tutto esaurito che l'hanno vista esibirsi mercoledì 25 e giovedì 26 maggio nel suo Future Nostalgia Tour. Ma, nonostante il successo, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Durante il suo spettacolare show Dua Lipa è inciampata e caduta a terra.

She got up in a sec @DUALIPA pic.twitter.com/nJuojeDdwY — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) May 26, 2022

Fortunatamente niente di grave per la cantante 27enne che ha subito ripreso la sua esibisizione di una delle canzoni più celebri del repertorio: «Be The One». La pop star, avvolta da una tutina aderente fuxia, ha sfoggiato le sue abilità su dei tacchi vertiginosi che però l'hanno tradita in uno dei tanti balletti della serata. Dua, complice un palco piuttosto scivoloso, è caduta a terra rovinosamente creando il panico all'interno del Mediolanum Forum, ma fortunatamente solo per un istante. Aiutata da un ballerino si è rialzata in un secondo e ha ripreso l'esibizione.

Nonostante la caduta, i concerti di Dua Lipa a Milano sono stati un vero e proprio successo. I fan attendono già con ansia la data bolognese, che sicuramente non deluderà le aspettative, nella speranza che non replichi anche lo scivolone doloroso.

