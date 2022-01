Livigno e Madesimo, droga sulle piste da sci: hashish e marijuana sugli impianti

Hashish e marijuana sugli impianti sciistici di Sondrio, tra Livigno e Madesimo. I carabinieri hanno scoperto la droga sulle piste perquisendo ragazzi tra i 25 e i 31 anni. 7 spinelli erano già confezionati e nascosti in un fodero per occhiali. I ragazzi, residenti tra Milano, Monza, Lecco e Bergamo, sono stati poi segnalati alle prefetture di residenza.

Tra gli sciatori di quella stessa zona sono stati 8 i sanzionati per non aver indossato il casco nello snow-park e diversi quelli soccorsi dai militari sciatori della stazione di Chiesa in Valmalenco perchè colti da malore o caduti sulle piste.

