Milano, in camera da letto la centrale dello spaccio: in manette 46enne

Aveva la camera da letto imbottita di droga. Lo scorso martedì la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 46 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 22 gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Quarto Oggiaro, nel corso di un'attività di indagine volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno notato il 46enne che si aggirava in maniera sospetta in via De Pisis, in zona Quarto Oggiaro.

Gli investigatori lo hanno quindi sottoposto ad un controllo di polizia. A seguito della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato circa 3 chili di droga: 28 panetti di hashish da 100 grammi all'interno di un armadietto in camera da letto e 19 dosi di hashish da 5 grammi ciascuna nella tasca di un giubbotto, pronte per la vendita.

All'interno dell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto anche 155 euro in contanti, un bilancino di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 15:46

