Droga, maxiblitz in Brianza: 24 arresti, sgominata banda di pusher. «Pistole e machete in stile narcos»

Accampamenti dello spaccio, pistole e machete in stile narcos. I militari della compagnia carabinieri di Desio, con il supporto di quelli dei reparti territorialmente competenti, dalle prime ore di questa mattina stanno dando esecuzione a due ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Milano e di Monza, smantellando un'associazione di pusher nel Parco delle Groane.

Pistole e machete in stile narcos

L'operazione è scattata a seguito delle richieste avanzate rispettivamente dalla Procura distrettuale di Milano e dalla Procura Ordinaria di Monza nelle province di Monza e della Brianza, Varese, Milano, Palermo e Alessandria. Le indagini dei carabinieri della Sezione Operativa di Desio e della Tenenza di Cesano Maderno, hanno permesso di smantellare, non soltanto il traffico di droga eseguito al dettaglio, ma anche il livello superiore rappresentato da un sodalizio criminale, operante e persistente all'interno del polmone verde del Parco delle Groanè.



Con provvedimento richiesto dalla procura distrettuale di Milano e in esecuzione dai militari della tenenza di Cesano Maderno, il primo gruppo di indagati, di cui dodici in carcere e uno agli arresti domiciliari (8 marocchini, 3 italiani e 2 albanesi) sono ritenuti responsabili, a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Gli arresti scaturiscono dalla protratta attività investigativa, condotta per circa tre anni dai militari della Tenenza di Cesano Maderno e che hanno consentito di scardinare una strutturata rete organizzata di smercio di cocaina, eroina e hashish, in grado di alimentare un consistente mercato della droga - in modalità take-away hx24, all'interno della citata area boschiva.



Ogni elemento dell'organizzazione ha svolto un ruolo ben preciso (capi/organizzatori, addetti alla vigilanza, autisti e fornitori specifici per tipologia di stupefacente, in grado di procurare anche un kg di droga per volta) e non ha trovato una battuta d'arresto neppure nel periodo della zona rossa, in piena emergenza Covid, e durante l'abbondante nevicata dello scorso inverno. Dagli accertamenti è stato rilevante potere verificare che i pusher, in diversi orari del giorno e della notte, erano appostati tra gli alberi, pronti a vendere dosi a folti gruppi di acquirenti che in particolare, giungevano da diverse località, attraverso le tratte ferroviarie confluenti alle vicine stazioni ferroviarie.



In questo ambito, attraverso le indagini confluite nel fascicolo della citata ordinanza, sono stati eseguiti 18 arresti in flagranza di reato a titolo di riscontro, nonché monitorate un migliaio di cessioni di stupefacente, con il deferimento di ulteriori 11 persone, che, non facendo parte dell'associazione, sono state ritenute responsabili, a titolo individuale, di attività di spaccio e, in ultimo, l'identificazione di 113 assuntori. In progressione, la misura cautelare invece ottenuta su richiesta della Procura di Monza, ha riguardato un analogo secondo gruppo di indagati, composto da 11 pregiudicati (tutti di nazionalità e origini magrebine), anch'essi operanti all'interno del Parco, ritenuti corresponsabili di riciclaggio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni gravissime e detenzione illegale in luogo pubblico di armi da fuoco.



In questo caso, l'analisi condotta dai carabinieri della sezione operativa di Desio, si è sviluppata in sinergia con diverse Forze di Polizia europee, consentendo di individuare il 'Parco delle Groanè quale epicentro dell'intera indagine, avviata nel mese di agosto 2019, a seguito dell'aggressione subita da due cittadini senegalesi che si erano introdotti nella fitta vegetazione del parco. Uno veniva attinto da un colpo di pistola, l'altro accoltellato con un machete, ad opera di due persone descritte come 'magrebinì. Da subito è parso chiaro che l'azione delittuosa era scaturita per ragioni legate al mondo degli stupefacenti, e pertanto le susseguenti attività investigative, si sono concentrate sul fenomeno dello spaccio, consentendo di ricostruire e documentare pienamente l'incessante stato di illegalità posto in essere da un nutrito gruppo di pusher che dimoravano stabilmente di quel reticolato di parco naturale, convertito in punto vendita delle più comuni e pericolose droghe: eroina, cocaina e hashish.



Così, a seguito dell'efferato episodio, nell'arco temporale compreso tra settembre 2019 e il 2022, le indagini si sono proiettate, attraverso metodi tradizionali, massicce e costanti attività di controllo degli assuntori e attività tecnica, ed hanno consentito agli inquirenti di delineare progressivamente i contorni di un persistente e dimorante gruppo di soggetti di origine magrebina la cui filiera si stava rafforzando dal volume di affari proveniente dalla vendita dello stupefacente ai numerosi clienti che entravano e uscivano dal parco e di essere gli approvvigionatori dello stupefacente, in particolare della cocaina e dell'hashish. Ne è scaturita quindi l'individuazione di un più vasto e articolato traffico di sostanze stupefacenti di portata internazionale. Infatti, l'escalation di grossi quantitativi di droga smerciata e le cospicue transazioni di denaro, hanno permesso agli inquirenti di potere disegnare una vera e propria 'via della setà che collega l'Olanda con il pregiato polmone boschivo italiano.



Grazie anche alla collaborazione con la Landespolizei alemanna e della Guardia Civil spagnola, in varie occasioni si è riusciti a frenare l'ingresso dello stupefacente nel nostro territorio. Tuttavia gli ingenti flussi di denaro 'guadagnatì in maniera redditizia ha concesso agli indagati di potere velocizzare l'acquisto di pregiate autovetture che venivano utilizzate per potere valicare la frontiera nazionale. Di strategica importanza il ruolo rivestito, nel citato sodalizio, da due dei tre destinatari delle odierne misure. In particolare, nel dicembre 2019, i militari di Desio mettevano a segno un duro colpo nei confronti degli spacciatori attraverso un arresto in flagranza e il conseguente sequestro di 400mila euro e di 12 kg di cocaina proveniente dall'Olanda, risultato questo collegato in similitudine ad altre pregresse nove transazioni, per un valore complessivo di guadagno di oltre quattro milioni di euro e la vendita di centoventi kg di cocaina, dando evidenza pratica della solidità del business criminale.

