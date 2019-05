Nasconde la droga nei barattoli della passata di pomodoro: studente nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è fattoma le autorità lo hanno sorpreso con laUn giovane di 21 anni è stato arrestato adopo che aveva ordinato droga dalla Spagna. Le dosi erano arrivate in Italia tramite spedizione, ma anche se sembrava essere filato tutto liscio, lo studente è stato sorpreso dai carabinieri.La droga era stata ritirata in una ditta di spedizioni con una patente contraffatta. I militari notando dei movimenti strani si sono avvicinati al ragazzo che si è dato alla fuga. Dopo averlo fermato e perquisito i carabinieri lo hanno sorpreso con 111 gr di marijuana e 11 gr di hashish. In seguito è stata controllata anche la casa in cui viveva il 21enne dove sono stati trovati 194 gr di marijuana, 13 gr di hashish, 1.320 euro in contanti (ritenuti provento dell’attività di spaccio), due bilancini di precisione e altro materiale vario per il confezionamento delle dosi.La droga era stata nascosta nei barattoli di pomodori e sottoaceti. Ora il giovane si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo che si terrà il prossimo 2 maggio.