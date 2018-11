Droga, 18 arresti a Milano per spaccio nel quartiere San Siro

La squadra mobile della Questura di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano, nei confronti di 18 persone, tutti cittadini italiani, ritenuti a vario titolo partecipanti o comunque collegati a un'associazione a delinquere per lo spaccio di droga nel quartiere milanese di San Siro.



La misura cautelare è relativa alla prima fase delle indagini eseguite nell'ambito dell'operazione denominata 'Miracolò, che ha portato lo scorso 2 ottobre all'esecuzione di 29 misure di custodia cautelare in carcere. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate armi e droga. Maggiori dettagli saranno diffusi nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura a Milano.

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:05