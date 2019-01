DriveNow, niente code al casello: Telepass installato a bordo di tutte le 500 auto car sharing

, operativo a, a fronte del sempre crescente utilizzo da parte dell’utenza per spostamenti extra-urbani o per noleggi a forfait per una o più intere giornate, introduce a bordo di tutta la sua flotta la. Un servizio integrato nei sistemi dell’auto che permette agli utilizzatoridi entrare ed uscire dalle autostrade senza doversi fermare al casello attraverso le corsie gialle riservate. Il costo del pedaggio autostradale andrà ad aggiungersi a quello del pacchetto acquistato (orario o giornaliero) o della tariffa al minuto in base all’auto scelta (da 31 a 34 cent). Introdotto per agevolare gli spostamenti extra-cittadini, nonché - unico tra gli- per accedere e parcheggiare negli, il nuovo servizio implementa e perfeziona l’offerta DriveNow verso una tipologia di utenza che comprende i vantaggi di un utilizzo del car sharing non solo come opzione di mobilità per gli spostamenti all’interno del perimetro milanese.DriveNow è sempre più utilizzato per trascorrere gite e weekend fuori città con amici e famiglia o per noleggi che prevedono un impiego prolungato dell’auto, ad esempio le brevi trasferte di lavoro di aziende e professionisti. Nel 2018 l’utilizzo dei pacchetti a forfait DriveNow, che possono essere orari, giornalieri e pluri-giornalieri, descrive una costante crescita (+35%), con boom di utilizzi in specifici periodi dell’anno come ad esempio i giorni delle grandi manifestazioni internazionali milanesi (Fashion Week, Salone del Mobile, ecc).