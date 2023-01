Doppio cognome, a Milano sono 965 i bambini ad averlo: il 17% dei nati dopo la sentenza della Consulta a giugno

di Redazione web

Dall'entrata in vigore della sentenza della Corte Costituzionale, che a giugno del 2022 ha cancellato l'automatismo del cognome paterno, a Milano «sono venuti alla luce più di 5 mila bimbi milanesi. Tra questi ben 965, cioè più del 17% hanno il doppio cognome».

Beatrice e Leonardo sono i nomi più popolari tra i nuovi nati

Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo podcast giornaliero Buongiorno Milano, dedicato ai numeri della città. Nel 2022 in città «sono nati quasi 10 mila nuovi milanesi. I nomi più popolari tra quelli registrati all'anagrafe sono Beatrice per il nome femminile, seguito da Sofia e Vittoria, mentre tra i maschi vince Leonardo, sul podio ci sono Tommaso ed Edoardo - ha aggiunto - . Tra i nuovi nati i maschi a Milano nel 2022 sono più delle femmine».

«Il cambiamento dei riferimenti tocca anche le modalità con cui si mette su famiglia», infatti su poco meno di 2200 matrimoni, in chiesa ne è stato celebrato un quinto. «Insieme ai matrimoni civili registriamo un dato notevole anche sulle unioni civili - ha proseguito il sindaco -, sono 205 cioè l'8% e sono quasi 1500 da quando è entrata in vigore la legge Cirinnà cioè nel 2016».

Per quanto riguarda la popolazione negli ultimi dieci anni 500 mila persone hanno preso la residenza a Milano e 400 mila l'hanno lasciata. «Questo la dice lunga sulla capacità attrattiva e lo spirito di cambiamento della città ma ci richiama al tanto lavoro che c'è da fare», ha detto Sala, che ha accennato alla necessità di dare sviluppo a tutti i quartieri, con servizi adeguati, e favorire sviluppi immobiliari che propongono abitazioni a prezzi bassi. L'ultimo censimento risale a due anni fa e dà Milano poco sotto il milione e 400 mila abitanti. Sono circa 800 mila i non residenti che popolano Milano ogni giorno per studio o lavoro. «La nostra città conta su 762 mila nuclei familiari, al 40% si tratta di nuclei mono familiari, mentre i nuclei da due persone sono poco più del 20%. I nuclei da cinque persone come nel mio caso sono al 5% - ha concluso -. I residenti provenienti dall'estero sono 288 mila quindi poco più del 20% dell'intera popolazione, Egitto, Filippine e Cina costituiscono le più nutrite comunità provenienti da Paesi esteri, seguite da Perú e Sri Lanka

