Donna trovata morta in casa con ferite alla nuca a Malnate. I carabineri indagano per omicidio

Donna trovata morta in provincia di Varese, a Malnate. Il corpo senza vita di Carmela Fabozzi, 73 anni, era a terra nel suo appartamento in via Luigia Sanvito, nel paese di poco più di 16mila abitanti.

A dare l’allarme è stato, venerdì sera, 22 luglio, poco prima delle 20, il figlio che lavora in Svizzera e che di tanto in tanto passava dei periodi a casa con la madre residente in una abitazione ai piani superiori di una palazzina di corte nel centro della cittadina. Una volta entrato in casa la macabra scoperta. L’anziana mamma, vedova e di origini campane, era a terra con ampie ferite alla nuca che fanno ipotizzare una lesione da corpo contundente.

Cosa può essere successo: la ricostruzione

Dalla prima ricostruzione la porta della casa è stata trovata chiusa e non c'era disordine all’interno dell’appartamento. L’esame del medico legale lascia aperta ogni ipotesi anche se il quadro investigativo nel quale si sta muovendo l’Arma rientra in quello dell’omicidio. Le indagini sono coordinate dalla procura di Varese che ha disposto l’autopsia. Oltre al figlio, subito sentito dai carabinieri coordinati dal colonnello Gianluca Piasentin, in queste ore gli investigatori stanno sentendo anche i vicini di casa.

