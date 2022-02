Abbiategrasso, donna travolta e uccisa dal treno sulla linea Milano-Mortara

Una donna è morta, questo pomeriggio, nel Milanese, dopo essere stata travolta da un treno. Vani i soccorsi: il 118 ha potuto solamente constatarne il decesso. E' accaduto alle 16.20 ad Abbiategrasso (Milano), lungo la linea Mortara-Milano, a poco più di un chilometro dalla stazione e in prossimità di un passaggio a livello in via Gian Galeazzo Sforza.

Ma sulla dinamica e sull'identità della vittima sono ancora al lavoro gli agenti della Polfer dato che non ci sarebbero stati testimoni diretti dell'investimento. Per permettere i soccorsi e i rilievi di polizia giudiziaria la tratta ferroviaria tra Abbiategrasso e Vigevano è rimasta sospesa per un paio d'ore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 21:53

