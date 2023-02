Cadavere di donna trovato in un'auto su una spiaggia del lago di Lecco

Il cadavere di una donna è stato trovato stamani a Lecco all'interno di una Fiat Panda, sui sedili posteriori. L'auto si trovava in località Rivabella ed era su una spiaggia del lago, con le ruote anteriori in acqua.

Il corpo sarebbe di una donna di circa 40 anni

Il corpo sarebbe di una 40enne sulla cui identità sono ancora in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori per scandagliare le acque del lago. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alle cause della morte della donna e al momento non escludono alcune ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 10:56

