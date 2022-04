Milano, si ferma per prestare aiuto: travolta e uccisa in tangenziale

È deceduta nel pomeriggio all'ospedale Niguarda di Milano la donna di 41 anni investita dopo esser scesa dalla sua auto per prestare aiuto a un'altra donna rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Tangenziale est del capoluogo lombardo.

La donna di 41 anni, ex impiegata della clinica Humanitas di Rozzano, era stata travolta nella notte da un'auto lungo la Tangenziale Est di Milano dopo che si era fermata per prestare soccorso a una persona rimasta coinvolta in un incidente stradale. La donna era ricoverata nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale Niguarda e le sue condizioni erano fin da subito definite gravissime.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 20:13

