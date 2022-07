Donna travolta da un furgone dell'Amsa mentre attraversava sulle strisce. È grave

di Simona Romanò

È stata investita da un furgone dell’Amsa mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto questa mattina, 26 luglio, verso le 9.30, davanti alla farmacia di via Roma-via Cellini a Segrate, in provincia di Milano. La vittima dell’incidente è una donna di 63enne segratese, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda: avrebbe riportato dei traumi al cranio e al volto, oltre a una gamba fratturata.

Al momento dell'arrivo dei soccorsi, riferiscono i vigili, la donna aveva perso conoscenza, ma una volta in ospedale è rinvenuta e le sue condizioni si sono rivelate un po' meno gravi del previsto. Sono in corso gli accertamenti per capire l'esatta dinamica del sinistro. In base a una prima ricostruzione sembra che la signora stesse attraversando sulle strisce in direzione di alcuni negozi, quando, per cause ancora da accertare, è stata investita dal camioncino dell'Amsa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 19:29

