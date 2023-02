Donna accoltellata alla gola, choc nel parcheggio del centro commerciale: fermato il compagno

di Redazione web

Tentato femminicidio nel parcheggio di un centro commerciale martedì mattina a Cinisello Balsamo. La vittima è una donna di 56 anni, ferita con una coltellata alla gola dal compagno di 62 anni.

Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: «Va ricoverata»

Cosa è successo

L'aggressione è avvenuta tra via Testi e via Gorki, nel parcheggio del centro commerciale Aumai. Le condizioni della donna sono ritenute gravi, al momento è stata trasportata all'ospedale Niguarda. Al caso lavorano i carabinieri, che hanno bloccato il presunto aggressore. Secondo quanto appreso finora, le cause potrebbero essere legate a una lite provocata da problemi economici della coppia.

«#tiktok va disinstallato entro 30 giorni»: ultimatum ai dipendenti governativi per proteggere sicurezza e privacy #usa https://t.co/Oc8Tm5yWeH — Leggo (@leggoit) February 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA