Donazione al reparto di pediatria dell’Ospedale Niguarda di Milano: 40.000 euro per l’acquisto di nuove tecnologie

Si è tenuto presso l’ospedale Niguarda l’evento di consegna dell’assegno dei circa 40.000 euro raccolti a favore del reparto pediatria alla presenza del Primario Professor Costantino De Giacomo e del Dottor Marco Bosio. I fondi, raccolti grazie all’iniziativa del Tecniche Nuove, verranno utilizzati per la formazione del personale e per fornire tecnologie avanzate per il trattamento delle malattie pediatriche.

La raccolta fondi è stata organizzata dal Gruppo Editoriale Tecniche Nuove, azienda leader nel settore della Formazione professionale, attraverso la vendita del libro per bambini “ Le Avventure di BOH&MAH e il panda nano” di Ivo Nardella, AD del Gruppo. I fondi ricavati verranno utilizzati per finanziare l’acquisto di un nuovo simulatore pediatrico interattivo e realistico che sarà utilizzato dal Dipartimento Materno Infantile dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Il simulatore Simjunior ricrea le sembianze di un bambino vero e proprio e offrirà l'opportunità di integrare le tecnologie più recenti nei programmi di training neonatali e pediatrici, per la formazione e la preparazione del personale medico preposto.

Quello del Niguarda è il primo caso di Ospedale che intende adottare un percorso che va ben oltre l’acquisto del macchinario, ma che deve necessariamente essere completato da percorsi di formazione specifici per il personale interno. Un gesto solidale che ha lo scopo di offrire il proprio contributo per combattere una problematica diffusa negli ospedali italiani. L’emergenza pediatrica è, infatti, un problema particolarmente sentito a livello nazionale, considerando che il 25% delle emergenze sanitarie riguarda pazienti minorenni che vengono però accolti dai Pronto Soccorsi generali dove le competenze pediatriche sono ridotte.

